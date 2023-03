Elvis, il re non è mai morto

Elvis, basta la parola. Lo spettacolo in programma questa sera alle in prima nazionale (ore 21.30), al Teatro Socjale di Piangipane. ’Elvis the King’, racconta la storia di un mito senza tempo e promette di essere un viaggio straordinario attraverso la musica e le canzoni di Elvis.

La sua vita, i successi, gli amori, la celebrità e la discesa all’inferno raccontati nell’immaginario testo del giornalista e autore di Claudio Salvi attraverso gli occhi di un devotissimo fan che ha intrecciato il suo destino e la sua stessa esistenza a quella del

leggendario cantante. Un emozionate percorso di musica e parole che avrà per protagonisti la straordinaria voce di Nicola Congiu che sarà accompagnato dai Black Ball Boogie (Manuel Goretti piano, organo Hammond e voce); Andrea Taravelli (basso e voce); Filippo Lambertucci (batteria e voce).Tra i brani che Congiù canterà ce ne sono di immortali: Love me tender, Burning Love, Always all my minds, All shock up, Don’t be cruel fino Jaillhouse rock e Money Honey.

Sul palco ci sarà un altro straordinario interprete: l’attore Giuseppe Esposto che avrà il compito di accompagnare il pubblico in questo viaggio attraverso il tempo. Testi e regia dello spettacolo (una produzione Imarts e Fonoprint), con il coordinamento di Francesco Fabbri sono firmati dallo stesso Claudio Salvi. Porte aperte alle 20.30; nella pausa cappelletti del Socjale.