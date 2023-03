Emancipazione femminile nella moda

Per gli incontri del Centro relazioni culturali, domani alle 18 nella sala D’Attorre di via Ponte Marino, 2, per il ciclo degli Incontri letterari del Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna si terrà un dialogo a tre voci a cura di Giulia Crippa, Annalisa Furia, Elisa Tosi Brandi (dipartimento di Beni culturali, Università di Bologna, Campus di Ravenna) dal titolo “Vestite di parole. Donne, abiti, emancipazione dal Medioevo all’età contemporanea”. Interverrà anche Francesca Masi, direttrice di RavennAntica; a presentare la serata, come di consueto sarà Anna De Lutiis.

Il Centro relazioni culturali, ha così deciso di dedicare il mese di marzo per parlare “al femminile”. La programmazione offre tanti momenti di riflessione e approfondimento sulla condizione della donna nel mondo e nel corso della storia partendo dalla civiltà ellenistica, passando per il Medioevo e il Rinascimento, fino ad arrivare all’età moderna e contemporanea.

Il programma è stato costruito valorizzando il punto di vista femminile sul mondo; la storia e l’attualità verranno lette con gli occhi delle donne, per ridare valore e dignità a figure femminili decisive, ma messe in ombra dalla società.L’ingresso è libero. Per informazioni: 054-.482227 - [email protected]omune.ra.it.

Prossimo appuntamento: martedì 4 aprile alle 18, sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino 2, ci sarà la presentazione del libro ‘Commedia. Acrostici’ di Paola Allegretti Gorni.