Cotignola (Ravenna), 13 giugno 2021 - Un’escursione in canoa in una delle località più belle d’Italia, a Borghetto sul Mincio nel Veronese, si è trasformata in tragedia per il 61enne di Cotignola Emanuele Piancastelli, che purtroppo ha perso la vita. È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Verona l’amico che si trovava in canoa con lui.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il natante si sarebbe improvvisamente rovesciato per cause al vaglio dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere. L’incidente, avvenuto all’altezza della cascata di uno dei canali, 50 metri sopra l’immissione sul Mincio a sud della località Borghetto, ha anche visto il coraggioso tentativo di una persona che si è tuffata nel fiume per cercare di salvare i due canoisti. Purtroppo però il tentativo non è riuscito.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli uomini del Soccorso Alpino Veneto che hanno recuperato il corpo del 61enne e hanno salvato l’amico, trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Verona. L’equipaggio di elisoccorso ha recuperato prima il ferito grave, che stava galleggiando esanime, dopo averlo assicurato al verricello. Trasportato a riva l’uomo, l’équipe medica ha subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione. Ma mentre medico e infermiere dell’equipaggio erano impegnati nel soccorso, si è avvicinata una passante che ha riferito della presenza di un secondo uomo in acqua più a valle. L’elicottero è quindi nuovamente decollato e ha individuato il corpo del 61enne vicino a una briglia. Recuperato sempre con il verricello dal tecnico di elisoccorso, con l’ambulanza in arrivo, l’uomo è stato portato a terra privo di vita. L’elicottero è quindi tornato a imbarcare l’équipe medica e il ferito, accompagnato in gravi condizioni all’ospedale di Verona.