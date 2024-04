Emergency e l’incessante lavoro per l’uguaglianza e la pace

Caro signor Strada,

siamo due alunne della scuola media di Marina di Ravenna e dopo il laboratorio di Emergency con la nostra classe, volevamo scriverle questa lettera nonostante lei non sia più tra noi. Sentiamo spesso parlare di pace, ma siamo davvero sicuri che esista la pace? Ci sarà mai un mondo in cui tutti abbiamo le stesse opportunità? Forse non oggi e non domani, ma in un futuro dobbiamo e possiamo pensare che le persone inizino a vivere nell’uguaglianza e nel rispetto della dignità umana. Per raggiungere questo sogno, sarebbe importante che ci fossero sempre più persone che, come lei, fondino iniziative di pace, come “la sua” Emergency. Anche ora che lei non c’è più, deve sapere che i suoi colleghi continuano a portare avanti ciò che lei ha iniziato: per esempio la nostra classe il dodici febbraio ha avuto l’occasione di toccare con mano il vostro lavoro in un laboratorio con Dina Piraccini: questa volontaria ci ha guidato in un percorso sul significato di “uguaglianza”, e su ciò che fate dal 1994. Ci hanno colpito molto questi motti: “Se non è per tutti è un privilegio” e (usando le parole del suo libro Diario di un sogno possibile) “la guerra è una malattia da cui il mondo deve e può guarire”. Fornendo cure gratuite e di qualità a chi vive in paesi in guerra Lei, signor Strada, impersona ciò che professa la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e anche l’articolo 32 della nostra Costituzione: articoli che tutelano l’uguaglianza e il diritto alla cura, diritti che spesso non vengono garantiti a chi è in condizioni di guerra e povertà. Ci siamo rese conto infatti di una cosa molto triste: a subire le conseguenze di un conflitto sono sempre i civili, esseri umani che hanno la sola colpa di abitare in uno stato dove chi è al potere agisce solo secondo i propri interessi. Per ottenere la pace nel mondo bisogna combattere l’indifferenza partendo dalle basi, iniziando a diffondere una “Cultura di Pace“ tra noi giovani, ma come? Beh, con laboratori e progetti come quello a cui abbiamo partecipato e conoscendo associazioni come la sua, signor Gino: lei che, da medico, non si è dimenticato degli ultimi, ma al contrario si è impegnato per far sì che nel mondo di domani non ci siano più persone che soffrono per colpa del volere di pochi e per gli effetti di un’ “inutile” guerra. A questo punto, è giunto il momento di salutarci! La ringraziamo ancora per il suo esempio e per ciò che ci ha lasciato.

Federica Lorenzi

ed Emilia Neto

Classe 2^ A, scuola media ‘Mattei’ di Marina di Ravenna

Professoressa Nias Zavatta