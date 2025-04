Emergenza abitativa al centro degli eventi del primo maggio al Carmine

Il tema dell’emergenza abitativa sul territorio sarà protagonista degli eventi organizzati per celebrare la ricorrenza di San Giuseppe Lavoratore. L’iniziativa proposta dal coordinamento di Lugo dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale sociale, del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del Creato avrà luogo il primo maggio nella chiesa del Carmine. L’argomento emergenza abitativa sarà trattato da Tobia Bazzocchi, Presidente dell’associazione ‘Il Melograno’ al termine della messa celebrata alle 8.30 dal rettore del Carmine, nonché vicario cittadino, padre Giandomenico Meloni. Il Melograno, rappresentato come altre associazioni e movimenti ecclesiali all’interno dell’Ufficio Diocesano offre assistenza e sostegno agli immigrati. "Il fenomeno dell’immigrazione – spiega il Coordinamento lughese della Pastorale sociale e del Lavoro – è sempre più presente e bisognoso di interventi da parte della società. Diverse espressioni del mondo cattolico hanno concentrato su di esso le loro attenzioni".

L’incontro, dal titolo ‘Accoglienza, lavoro, abitazione: l’incontro con emarginazioni del nostro tempo’, propone un quadro della situazione attuale. "Per quanto si sta verificando nel settore immobiliare, sia pubblico, sia privato, il problema abitativo ha assunto ormai i caratteri di primaria emergenza sociale – continua il coordinamento – e la sua ricaduta avviene non solo su chi, immigrato o concittadino, si trova ad affrontare una situazione di assenza o precarietà lavorativa, ma sempre in misura maggiore anche nei confronti di singoli e famiglie che, per motivazioni diverse e complesse, non riescono a trovare soluzioni adeguate e accessibili per dare soddisfazione anche parziale e graduale alle proprie necessità. Per questo Tobia Bazzocchi presenterà uno scenario che è fatto non solo di interventi in emergenza, ma anche del necessario coordinamento delle risorse per dare un contributo alla soluzione dei tanti problemi che interessano la nostra società".