"Emergenza all’acquedotto"

Nei giorni scorsi una lettera riferiva di un’interruzione nel servizio idrico nella notte tra il 16 e il 17 aprile a Faenza, in centro e a Porta Imolese. Se ne è parlato anche online, con segnalazioni da più zone. Hera riferisce che il problema si è verificato "in alcune zone molto limitate del comune di Faenza", precisando poi che "l’interruzione è stata causata da attività straordinarie di gestione del sistema acquedottistico necessarie a seguito di anomali fenomeni meteorologici che hanno interessato le fonti di approvvigionamento gestite dalla Società Acquedotto Valle del Lamone. L’intervento tempestivo degli operatori del pronto intervento ha permesso di contenere il disagio e di ripristinare la piena funzionalità del servizio per la maggior parte del territorio comunale faentino, eccetto alcune zone in cui, durante le ore notturne, si sono verificate delle anomalie. Proprio la natura emergenziale della situazione non ha consentito di preavvisare le utenze interessate".