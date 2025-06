"Emergenza Covid e alluvioni. Lascio un ospedale ben organizzato"

È notizia di pochi giorni fa che il direttore dell’ospedale di Lugo, Paolo Tarlazzi, diventerà direttore sanitario dell’Ausl di Imola e dovrà quindi essere sostituito nel ruolo.

Dottor Tarlazzi, quando sarà l’addio vero e proprio a Lugo?

"Sarò a Imola dal 16 giugno".

Si sa già chi sarà il suo sostituto?

"La direzione Ausl sta facendo le ultime valutazioni, sia per il direttore dell’ospedale che per il ruolo di coordinatore delle direzioni mediche di tutta l’Ausl".

Lei è a Lugo da marzo 2021. In quattro anni si sono susseguite le emergenze Covid e alluvioni, cosa porterà con sé?

"Sono stati quattro anni dove abbiamo costruito tantissimo. Il bello di un ospedale come quello di Lugo è che se hai un equipaggio con voglia di fare, puoi fare veramente tanto. Qui lascio il cuore".

Con l’esperienza del Covid hospital l’ospedale era stato praticamente azzerato.

"Abbiamo riportato a Lugo una serie di primari che prima non c’erano. Hanno affiancato i coordinatori infermieristici e retto l’urto della pandemia, poi abbiamo rimpinguato le professionalità che mancavano e siamo ripartiti, raggiungendo un discreto livello di maturità organizzativa e professionale. Questo per merito di tutti i medici, gli inferimieri, gli Oss e del personale di supporto. Il mio ruolo è stato quello di coordinare e di far capire loro quanto fossero bravi".

Come lascia l’ospedale?

"Credo debba solo continuare all’interno di questo percorso di professionisti competenti e collaboranti. Dopo il Covid è iniziato un percorso di presa di coscienza delle proprie capacità, l’ospedale è in grado di garantire tutto quello che serve ai cittadini".

Oltre al Covid, avete dovuto affrontare anche le alluvioni.

"Soprattutto quella di settembre 2024. C’era l’allarme per evacuare il piano terra, ma poi si sarebbero perse le centrali elettriche e quindi avremmo avuto grossi problemi in tutti i piani: è arrivato l’ordine di evacuazione totale. Abbiamo svuotato l’ospedale in 17 ore. Un lavoro enorme con 50 ambulanze a fare la spola verso tutti gli ospedali della Romagna. Abbiamo trasferito 200 pazienti. Il giorno dopo la metà sono tornati e in tre giorni anche tutti gli altri, tranne quelli che hanno finito la degenza in altre strutture".

Lugo era uno dei Pronto Soccorso con più criticità della Romagna, com’è la situazione ora?

"Non siamo più il maggiormente critico, ma continuiamo ad avere le problematiche presenti in tutti i PS d’Italia".

L’ospedale di Lugo è attrattivo verso i medici e i professionisti della sanità?

"È una bellissima cittadina, dispersa nelle campagne della Bassa Romagna. È evidente che i professionisti abbiano qualche remora, ma se riusciamo a farli venire a vedere quanto sia valida la struttura, molti poi decidono di restare, perché qui si lavora e si sta bene".

Matteo Bondi