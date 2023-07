Emergenza finita, il rigassificatore non serve più

Il Movimento 5 stelle nell’ultimo Consiglio Comunale si è espresso nuovamente sulla necessità di dotarsi di impianti di rigassificazione, e ha ribadito i dubbi già esposti in sede di commissione consiliare del 15 ottobre 2022.

Le critiche che avevamo posto in essere erano state esposte prima che il commissario straordinario decidesse di avviare il progetto, proprio perchè potessero essere messe a verbale e magari diventare spunto di riflessione a chi di dovere; lo avevamo detto non tanto per vederne una modifica quanto una completa revisione o, auspicabilmente, anche prevedere l’annullamento dello stesso in caso di mancanza dei presupposti di emergenza energetica, anche perchè la necessità di averne due in Italia all’epoca era nata per questa ragione soltanto. Quindi se il rigassificatore doveva servire per una ragione esclusivamente emergenziale e non per una mera speculazione di interesse privatistico di alcune aziende, e visto che oggi abbiamo una certezza, ossia che il prezzo del gas europeo è ai minimi da 18 mesi, siamo sicuri che la presenza del primo rigassificatore sia ancora necessario? Figuriamoci anche solo ipotizzarne un secondo.

Giancarlo Schiano

Consigliere comunale Movimento 5 stelle e capogruppo in Comune