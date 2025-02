Emergenze: numero unico 112. Da aprile anche a Ravenna

In Romagna, il Numero Unico Europeo di Emergenza 112 sarà attivo, da oggi nei distretti telefonici di Rimini, Forlì e Cesena, dal 4 marzo 2025 nel distretto telefonico di Lugo e dal 1 aprile 2025 nei distretti telefonici di Ravenna e Faenza.

"Con l’avvio della centrale NUE 112 – spiega il dottor Maurizio Menarini, direttore della Centrale operativa 118 ed Emergenza territoriale Romagna - verrà migliorata la rapidità di identificazione del luogo dell’evento in cui inviare i mezzi di soccorso, mantenendo operativa la risposta da parte degli infermieri della centrale di risposta Romagna che fornisce elevati standard per l’individuazione del più appropriato intervento di soccorso". Il NUE è il numero di telefono che permette, componendo il 112, di richiedere l’intervento della Polizia, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, del Soccorso sanitario e del Soccorso in mare. La sua introduzione, con tempi diversi sull’intero territorio nazionale, recepisce la direttiva dell’Unione europea finalizzata ad armonizzare i servizi di emergenza e a permettere a chiunque si trovi sul suolo europeo di effettuare chiamate di emergenza componendo un unico numero di telefono valido in tutti gli Stati membri.

"Il NUE 112 – si legge nella nota – non sostituisce, ma si affianca e si integra con gli attuali numeri di emergenza nazionali (112, 113, 115, 118 e 1530), che continuano a restare attivi: i cittadini possono chiamare il 112 per qualsiasi tipo di emergenza, oppure continuare a comporre i diversi numeri abituali. La centralizzazione delle chiamate assicura, dal punto di vista organizzativo e operativo, una gestione coordinata e integrata tra le diverse forze coinvolte, la tracciabilità della chiamata, la risposta multilingue e l’accesso alle persone con disabilità, anche dell’udito". Il modello organizzativo prevede che tutte le chiamate effettuate ai tradizionali numeri di emergenza nazionali (112, 113, 115, 118 e 1530) siano convogliate e prese in carico dalle due Centrali Uniche di Risposta (CUR), collocate una a Bologna e una a Parma, a seconda della provenienza della chiamata. Il nuovo sistema permette alle CUR di ricevere in tempo reale l’identificativo e di localizzare in maniera rapida ed immediata la posizione dell’utente".