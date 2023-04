Emilio Ottolenghi, un’aula in memoria

Venerdì scorso, presso la Scuola dell’infanzia ‘Ottolenghi’ di Marina di Ravenna, è stata inaugurata una nuova aula in memoria di Emilio Cesare Ottolenghi. Erano presenti, oltre al personale scolastico, il dirigente scolastico Salvatore Metrangolo, il sindaco Michele De Pascale, l’assessore Livia Molducci, Nicoletta Ottolenghi, vedova di Emilio, ed il figlio Guido accompagnato dalla moglie. C’erano inoltre il presidente della Pro Loco Marino Moroni, Licia Suprani, presidente della Circoscrizione Comunale Lidi, il presidente del Consiglio d’istituto Stefano Gardini, i rappresentanti dei genitori della scuola, alcuni dipendenti della Pir, tra i quali Stefano Borghesi che ha mantenuto i contatti con la scuola per la realizzazione del progetto. I lavori per la realizzazione dell’aula sono iniziati lo scorso anno scolastico grazie ad un’ importante donazione del Gruppo Pir.

Per realizzare la nuova iniziativa le docenti si sono ispirate ai principi fondamentali del Metodo Montessori: ambiente armonico, stimolante a misura di bambino e materiale scientifico di sviluppo. A distanza di tempo dalla realizzazione della prima ’Casa dei bambini’ e dalla divulgazione del suo pensiero, continua a suscitare grande interesse e attenzione la metodologia e la sperimentazione educativa di Maria Montessori. Le docenti della scuola dell’Infanzia dell’IC del Mare, con questa donazione hanno voluto omaggiare la figura di una grande pedagogista , allestendo un’aula con arredi e giochi montessoriani facilmente fruibili, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo, relazionale e creativo del singolo bambino nel rispetto dei propri tempi e ritmi.