"Emissioni odorigene, serve un intervento"

"Necessario un intervento della Regione per diminuire e controllare le emissioni odorigene e, più in generale, le emissioni in atmosfera e migliorare la pessima situazione che si trascina da anni nella zona compresa tra l’autostrada A1 e Faenza, nel ravennate". È la richiesta della consigliera del Gruppo misto, Giulia Gibertoni (Gruppo Misto) in un’interrogazione alla giunta nella quale chiede "interventi concreti" da parte di Arpae, Comune di Faenza e aziende presenti in quella zona.

La capogruppo del Misto, inoltre, vuole sapere quali sono "i dati sulla qualità dell’aria nella suddetta zona industriale e nei suoi immediati dintorni e quali, in particolare, gli impatti odorigeni" e perché negli anni "non sia mai stato prescritto e condotto uno studio epidemiologico sulla salute dei cittadini".