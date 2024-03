Emma Casali Montanari, l’arte che non ti aspetti

A marzo 2022, nell’ex negozio Bubani della Cassa, fu esposta un’artista che mi colpì in particolare: Emma Casali Montanari. Ero convinta di rivedere presto le sue opere in altre sedi. E mi stupisce tutt’oggi la poca popolarità di cui gode. Nata agli inizi del ‘900, in un clima ancora poco favorevole alla dimensione artistica femminile, questa pittrice mostrava una personalità incredibile: autoritratti non convenzionali, inquietudini cromatiche (mai violente, tuttavia) e visive, forme e realtà di forte impatto psicologico. Il tutto confluito con naturalezza in spettacolari scorci sulla Commedia di Dante. Scriveva De Chirico nel 1945, in accordo con Joshua Reynolds e in polemica con il “colore secco” lasciato in eredità dell’impressionismo, che "La pittura deve essere un ricco tessuto, come se composta da un impasto di crema o formaggio". Questo era il modo di procedere con i colori di Emma Casali Montanari, autodidatta che ha espresso un’arte figurativa riscontrabile in nomi a lei successivi (si veda su tutti Ken Kiff) e che sarebbe bello riscoprire col giusto valore.

Rosalba Maccanti

Da abbellire la rotonda

fra Adriatica e Ravegnana

La rotonda fra l’Adriatica e la Ravegnana andrebbe un po’ abbellita: ora è vuota, triste e un po’ miserella. Magari due fiori aiuterebbero. É pur sempre la porta d’ingresso alla città.

Lettera Firmata