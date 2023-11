Emozioni e brividi. Alice canta Battiato

Li vedemmo (in tv) in coppia all’Eurofestival del 1984 cantare la dolcissima ’I treni di Tozeur’. Il legame fra Alice e Franco Battiato era forte allora, e lo è anche oggi, nonostante il grande artista siciliano non sia più. E così Alice lo ricorderà con un concerto stasera, alle 21, al teatro Masini di Faenza, dove la cantante forlivese reinterpreterà i brani di Battiato a lei più cari. E lo farà in un’atmosfera soffusa, accompagnata solamente dal pianista Carlo Guaitoli e dalla violoncellista Chiara Trentin.

Lo spettacolo si chiama ’Eri con me’, come una delle tante canzoni di Battiato ed è anche il titolo di un album di Alice, che contiene 16 canzoni registrate in studio con Guaitoli e i Solisti Filarmonici Italiani. Il tour è iniziato nel 2020 e proseguirà ancora, sulle ali di canzoni come ’Il vento caldo dell’estate’, scritta nel 1980 assieme a Battiato.

Biglietti: 40 euro I settore; 35 euro II settore; 30 euro, loggione- Info. 0546-21306, www.accademiaperduta.it.