Emozioni infinite, non sono solo marionette

Continua il ’Festival Arrivano dal Mare!’, con spettacoli di burattini e figure. Alle 10, con replica alle 16.30, al Ridotto del teatro Rasi di Ravenna, ci sarà Choo. Choo. Whistle. Woof! di The Naive Theatre Liberec, dalla Repubblica Ceca, che in maniera aggraziata e solare racconta una storia di amore a quattro zampe. Alle 11, all’Almagià, Lion and bird della compagnia lituana Kaunas State Puppet Theatre con una storia di amicizia senza confini (replica alle 17.30).

Ad accogliere un pubblico più adulto con una storia contemporanea e fortemente rilevante è Babylon di Sandglass Theatre, che arriva dagli Stati Uniti con una storia coraggiosa. Nato come spettacolo teatrale in risposta al reinsediamento dei rifugiati negli Stati Uniti, avrebbe dovuto iniziare la sua tournée quando arrivò la pandemia nel marzo 2020. I teatri vennero chiusi e lo spettacolo fu trasformato in un film; alle 11.30 alla sala Martini del museo Mar. Alle 15 e alle 17, sempre al Mar, la compagnia canadese La Tortue Noire presenta Asi Pasa la Carne: uno spettacolo intimo che ci porta dentro a una conversazione tra una figlia e un padre, entrambi artisti, che si interrogano sul significato della creazione.

Poi alle 15, a palazzo Rasponi, spazio alla conferenza internazionale Mezzo secolo di teatro di figura con focus sul decennio tra il 1995 e il 2005, di nuovo con tanti ospiti italiani e internazionali. Coordina Sergio Diotti. L’appuntamento è dal vivo e online, si può richiedere il link per partecipare a prenotazione@teatrodeldrago.it.

Alle 16.30 e alle 18.30, al Ridotto del teatro Rasi, è possibile visitare l’installazione Macchina per il Teatro Incosciente della compagnia italiana La Voce delle Cose. Il pubblico agisce e gioca con i classici della letteratura rappresentati con oggetti quotidiani, guidati dalla voce dell’autore. Un gioco di ruoli tra animatore e spettatore.

Mettici il Cuore di Nina Theatre sarà alle 19 alle Artificierie Almagià, dove alle 20 Ariel Doron, grande maestro del teatro di figura, presenta il suo nuovo, attesissimo spettacolo da solista Boxed. Usando solo una scatola da scarpe parla di un tema intimo in modo divertente ed emozionante: un uomo solo cerca di entrare in contatto con se stesso e con il mondo.

Chiude la giornata Gigio Brunello, sempre alle Artificierie Almagià, con il suo spettacolo Il Mago Balaton alle 22. Due burattinai, di cui uno è un prete, lavorano a una commedia ispirata ai miracoli nel Vangelo. Divertentissimo e assurdo come solo i sogni più raffinati sanno essere.

Informazioni e prenotazioni 392.6664211 - prenotazione@teatrodeldrago.it.