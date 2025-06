’Endless summer’ ai Magazzini del Sale

Prosegue fino al 22 giugno ’ Endless summer’, prima edizione di un ciclo espositivo triennale ai Magazzini del Sale di Cervia (in via Nazario Sauro, 24). All’invito degli organizzatori hanno risposto 43 artiste e artisti visivi – tra cui troviamo i nomi più noti della scena italiana contemporanea – a riflettere sull’estate come eterna possibilità: una stagione in cui il tempo sembra dilatarsi, la luce governa i giorni e gli spazi, lasciando emergere nuove forme di percezione verso cui proiettare prospettive e desideri dirompenti. Il progetto trae ispirazione dall’omonimo documentario sul surf diretto da Bruce Brown a metà degli anni Sessanta. Ingresso gratuito Per maggiori informazioni: Instagram: @magma_it; https://facebook.com/MAGMAitalia.