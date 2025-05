Enea fra Cervia e Milano Marittima

Si chiama Enea ed è il traghetto (in realtà una piccola chiatta capace di trasportare fino a 16 persone, anche disabili, o biciclette, monopattini e carrozzine) che svolge la traversata sul canale da Cervia a Milano Marittima e viceversa, nella zona dell’imboccatura del porto turistico, tra viale Cristoforo Colombo (lato Cervia) e via Maestri d’ascia (lato Milano Marittima). L’attività – battezzata Faro, ovvero una sas – è gestita da qualche stagione da Ilaria Ferri e dal fidanzato Andrea.

"Siamo originari di Reggio Emilia, ma frequentiamo Cervia ormai da tantissimi anni. Qualche stagione fa, ci aveva incuriosito l’analogo servizio che viene svolto a Cesenatico. È un lavoro un po’ atipico, che ci è sempre piaciuto, fin da quando ero piccola. Lì per lì non lo vedevo nemmeno come una attività troppo impegnativa. In ogni caso, quando abbiamo saputo che l’attività di Cervia, che conoscevamo bene perché eravamo clienti, avrebbe voluto cedere, ci siamo proposti e l’abbiamo rilevata. La stagione che è appena iniziata, sarà la quarta della nostra gestione".

Il servizio di traghetto, che costasessanta centesimi a tratta, potrebbe sembrare monotono e ripetitivo: "In realtà – ha proseguito Ilaria Ferri – ogni anno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. La molla che ci ha spinto ad intraprendere questa attività, è la possibilità di lavorare col pubblico, all’aria aperta. Resta comunque una situazione affascinante, a contatto con le persone".

Il traghetto di Cervia è attivo da metà aprile solo nei weekend e nei giorni festivi. Dalla fine di maggio è attivo tutti i giorni, fino alla fine di settembre. Nei weekend, gli orari sono dalle 9 alle 20. Quando poi il servizio diventa giornaliero, gli orari vanno dalle 8 alle 24.

"È un lavoro impegnativo, soprattutto quando la stagione impone ritmi da ‘7 giorni su 7’, ma siamo contenti. A partire da giugno avremo anche un dipendente". Enea è una piccola chiatta rettangolare, dotata di un motore elettrico in grado di ‘lavorare’ sulla trazione di due catene che lo portano da una sponda all’altra del canale: "Il turismo incide notevolmente, ma si tratta di un mezzo che viene utilizzato anche da tanti cervesi. Nei 40 secondi di trasbordo si riesce ad instaurare un rapporto con le persone, anche perché, la maggior parte sono clienti fissi, che a volte passano più volte al giorno. Gli stessi turisti, sono ‘fidelizzati’ in tutti i sensi, cioè tornano a Cervia da anni". Quando il meteo non lo permette, il servizio viene interrotto: "Il maltempo – ha aggiunto Ilaria Ferri – non è compatibile con la traversata. Essendo all’imbocco del canale, dobbiamo fare i conti con le onde e col vento. Fra i giorni con maggior afflusso c’è sicuramente la giornata che coincide con lo ‘sposalizio del mare’, ma anche per il palio della cuccagna e per l’Ironman si lavora tantissimo".

Il traghetto di Cervia è anche sui social, su facebook in particolare, dov’è attiva una pagina utilizzata soprattutto per veicolare notizie di servizio, come gli orari e le aperture. Fra le immagini di copertina ce n’è una storica, che rimanda al secolo scorso, quando il traghetto – posizionato qualche metro più a est, verso il mare, era in funzione fin dagli anni 30 ed era attivato manualmente con una fune: "Diversi clienti ricordano spesso quando il servizio era trainato a fune".