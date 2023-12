Enel rinnova gli impianti, lavori in centro

Per effettuare un intervento di ammodernamento della cabina elettrica nel centro di Castel Bolognese oggi dalle 8.30 alle 16 sarà interrotto il servizio elettrico. A comunicarlo è E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. I tecnici dell’azienda sostituiranno la componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche. La zona interessata comprende piazza Borghi, piazza Bernardi, via Mazzolani, via Pallantieri, via Rondanini, via Emilia interna. Si raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità.