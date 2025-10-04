Marche, toto-giunta

Marche, toto-giunta
CronacaEnergia dai pini caduti. PowerCrop lavora green
4 ott 2025
GIORGIO COSTA
Cronaca
Energia dai pini caduti. PowerCrop lavora green

Con tecnologie avanzate la centrale termoelettrica a biomasse ha appena gestito duemila tonnellate di legno proveniente da Milano Marittima.

La centrale Powercrop, a Russi (Foto Gianni Zampaglione)

Produrre energia in modo ecosostenibile in un sito all’avanguardia, prima ferocemente contestato dai residenti e ora ben metabolizzato dalla cittadinanza anche grazie ad una lavoro importante della pubblica amministrazione. Dal 2018, l’ex zuccherificio Eridania di Russi è stato riconvertito in un impianto – PowerCrop, controllato in modo paritetico da Enel Green Power e Agriholding - all’avanguardia per la produzione di energia rinnovabile. Attraverso l’adozione di tecnologie avanzate per ridurre le emissioni e l’impatto acustico, il polo energetico è realizzato secondo i più alti standard architettonici e impiantistici, diventando un modello di sostenibilità per il territorio. Il polo energetico green trova al suo interno la centrale termoelettrica a biomasse, un impianto di produzione a biogas e un piccolo impianto fotovoltaico.

Si tratta di un modello di produzione integrato che valorizza prevalentemente le risorse del territorio regionale. E che, dopo aver ospitato 236mila tonnellate di parte dei 58 milioni di abeti e larici distrutti nel 2018 dalla tempesta Vaia nelle Alpi italiane, ora ha appena gestito 2.094 tonnellate di legno proveniente dai pini abbattuti nell’area urbana di Cervia-Milano Marittima. La potenza complessiva installata è di 29 MWe per una produzione annua di circa 250 GWh in grado di soddisfare il fabbisogno energico di oltre 60 mila famiglie. Tra personale dipendente e indotto, vi lavorano circa 300 persone. Il "Grand Tour Impianti... e non solo" di Cisambiente Confindustria ha fatto tappa, ieri mattina, a Russi allo stabilimento dell’azienda PowerCrop. L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di appuntamenti dedicati a raccogliere istituzioni e operatori del settore attorno alle realtà che operano nel campo del riciclo, del recupero e della valorizzazione delle risorse, per far conoscere da vicino i risultati dell’Industria Italiana dell’Ambiente attraverso esperienze concrete.

La visita agli impianti nel ravennate, con il Sindaco di Russi Valentina Palli e l’Assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, è stata occasione per conoscere le attività del Polo Energie Rinnovabili, le tecnologie impiegate e il loro funzionamento. Tecnici professionisti del settore hanno illustrato i procedimenti per la produzione di energia da biomassa, nell’ottica di promuovere processi che riducano fattori climalteranti e favoriscano dinamiche produttive sostenibili. "Abbiamo attraversato 15 anni di battaglie legali e la cittadinanza lo vedeva come ipotesi infausta ma, una volta vistane l’operatività, l’opposizione si è sgonfiata", ha detto la sindaca Valentina Palli. "E questo – ha aggiunto – grazie alla trasparenza e all’affidabilità che ha fatto dell’impianto una delle punte di diamante del territorio comunale, grazie all’impiego di biomassa a chilometro zero, con la conseguente creazione di un vero e proprio indotto locale che nasce dalla valorizzazione di una risorsa a filiera corta". In questo senso, "Cisambiente Confindustria, insieme alle sue aziende, lavora nell’ottica di una visione olistica dell’ambiente e del comparto energia, guardando all’insieme delle strade percorribili per lo sviluppo energetico. Il tema verrà affrontato nel corso dell’ evento che porteremo sul palco centrale di Ecomondo il 4 novembre", spiega Lucia Leonessi, direttore generale di Cisambiente Confindustria.

Giorgio Costa

© Riproduzione riservata