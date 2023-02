Energia, le aziende puntano sulle rinnovabili La scommessa è il settore fotovoltaico

Il costo dell’energia ha influito pesantemente sui bilanci dell’industria nel 2022 e anche per questo, tra le principali voci relative agli investimenti previsti per il 2023, troviamo il risparmio energetico. Ma sostanzialmente il sistema delle imprese ’tiene’ meglio del previsto. In ogni caso i costi di luce e gas hanno pesato fortemente sulla nostra economia: il 55,3 per cento delle aziende del campione analizzato da Confindustria Romagna per il report congiunturale, intende migliorare la sostenibilità della propria attività, il 20,5% prevede di investire nell’efficientamento energetico degli impianti ed il 31,1% in autoproduzione di energia elettrica. La fonte rinnovabile su cui le aziende intendono investire maggiormente è il fotovoltaico (71,3%). Il report dell’associazione presieduta da Roberto Bozzi definisce "positivi gli indicatori 2022 per l’industria romagnola, che ora si prepara ad affrontare il 2023 con una prospettiva di crescita". Il Centro Studi di Confindustria Romagna ha sondato le associate della manifattura e dei servizi nel mese di gennaio, con un focus proprio sugli investimenti. Nel plafond, va specificato, non rientra il comparto delle costruzioni. "Nonostante scenari imprevedibili e altalenanti, dalla crisi energetica al costo delle materie prime ancora in aumento, fino ai tassi in rialzo, le nostre imprese stanno facendo meglio delle aspettative", afferma il...