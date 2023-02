"Energia, spese più alte di Francia e Spagna"

Nel 2022 le imprese del terziario della provincia, alberghi, bar, ristoranti, negozi, hanno speso in media di energia circa 400 milioni di euro. Due volte e mezzo in più del 2021, quando la spesa media si aggirava tra i 130 e i 140 milioni. A certificarlo è un’analisi trimestrale che l’Osservatorio Energia di Confcommercio ha svolto con Nomisma Energia. A ottobre il costo dell’energia per le imprese del terziario si è attestata su una spesa complessiva tra elettricità e gas per il 2022 molto superiore rispetto al 2021. Non solo, rispetto a luglio 2022, a ottobre si è registrato un fortissimo rincaro delle offerte elettriche sul mercato libero riguardo al settore terziario, come anche in quello domestico. "Nonostante il prezzo del gas – osserva Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio provincia di Ravenna (foto) –, oscilli attorno ai 55 euro per megawattora, le bollette inviate in queste settimane, e anche quelle delle prossime, ci confermano che la tempesta energetica per imprese e consumatori non è passata". Il costo dell’energia continua ad essere ancora lontano dai valori 2021: nel confronto tra ottobre 2021 e ottobre 2022, gli aumenti della spesa annuale per le imprese del terziario arrivano a toccare punte del 240% per l’elettricità e del 212% per il gas. "L’impatto del caro energia, - prosegue - nonostante gli interventi del Governo, è ancora pesantissimo". Secondo Confcommercio per affrontare questa emergenza occorre azzerare gli oneri di sistema per tutte le imprese, prorogare per tutto il 2023 il mercato tutelato delle microimprese e intervenire subito contro il caro carburante per autotrasporto. "Se poi – aggiunge il presidente di Confcommercio –, confrontiamo i prezzi in Europa, notiamo che le nostre imprese pagano molto di più che in Francia e Spagna". Infatti, concludeù, "pagano in Italia una bolletta elettrica notevolmente più elevata: alberghi, bar, ristoranti e alimentari hanno una spesa elettrica mediamente superiore del 27% rispetto alla Spagna e di quasi il 70% rispetto alla Francia. I negozi non alimentari pagano, rispettivamente, l’11% e il 16% in più". Secondo la ricerca nel 2022 nella nostra provincia la spesa media per l’energia degli alberghi è stata di 188mila euro, quella dei negozi alimentari di 55mila, quella dei ristoranti di 26mila, quella dei bar di 15mila e quella dei negozi non di alimentari di 13mila.

Annamaria Corrado