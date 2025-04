"Energia tema cruciale per il futuro"

"Quella che si è appena conclusa è stata per Ravenna una settimana intensa e ricca di significato. Se da un lato la visita dei Reali inglesi ha acceso i riflettori sulla città e sul suo straordinario patrimonio storico-culturale, dall’altro la presenza dell’OMC Med-Energy Conference & Exhibition ha riportato al centro del dibattito uno dei temi più cruciali per il futuro dell’Italia e dell’Europa: l’energia". Lo dichiara Eugenio Fusignani, segretario regionale Pri Emilia-Romagna. "La transizione energetica, oggi più che mai, richiede serietà, visione e senso di responsabilità. In questo contesto, Ravenna si conferma una protagonista strategica: il rigassificatore ne è stata una prova concreta, un gesto di responsabilità nazionale che ha contribuito a rafforzare la sicurezza energetica del Paese. Ma se Ravenna ha fatto la sua parte, il governo deve ancora fare la sua, guardando oltre l’emergenza, con una progettualità nazionale che accompagni le rinnovabili senza demonizzare il contributo, ancora essenziale, delle fonti fossili.

Infatti, non basta il rigassificatore, serve anche tornare ad estrarre il gas che ci sta sotto che altrimenti estrae la Croazia e, in questo senso, il governo dovrebbe riconoscere la nostra disponibilità e, finalmente, adottare una strategia nazionale sull’energia che guardi avanti col gas che, nelle more di una transizione ancora lunga, resta una delle fonti energetiche più economiche e pulite".