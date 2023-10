Energy Days, le premiazioni

Nell’ambito del programma della terza edizione degli Energy Days e delle iniziative messe in campo per la ‘Settimana europea della mobilità sostenibile’ rivolta a studenti e lavoratori che hanno utilizzato la bicicletta per i loro spostamenti quotidiani, domani, il Salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà, dalle 17, ospiterà due momenti: le premiazioni dell’iniziativa ‘Bike to work & Bike to school’ con l’assegnazione dei premi e riconoscimenti alle aziende che hanno aderito all’iniziativa e agli studenti che hanno percorso più chilometri durante la Settimana europea della Mobilità sostenibile e una Tavola rotonda dal titolo ‘Investimenti green sul territorio, dialogo tra imprese e ricerca’.