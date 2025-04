Energy Park e depuratore. Il piano milionario di Hera

È stato presentato ieri a Imola il piano industriale quinquennale del Gruppo Hera. Nel documento 2024-2028 sono previsti 1,5 miliardi di euro di investimenti, dei quali 220 milioni riguarderanno l’area di Faenza-Imola. Alla presenza del presidente esecutivo di Hera Cristian Fabbri, dell’amministratore delegato Orazio Iacono e degli amministratori degli enti locali dei 23 comuni che rientrano nell’area, nel corso della presentazione sono stati focalizzati i progetti più rilevanti e significativi nonché le ricadute economiche per il territorio.

I maggiori investimenti riguarderanno il ciclo idrico integrato per i quali l’investimento previsto sull’area è pari a 115 milioni di euro. Un dato rilevante anche per Faenza visto che circa 42 milioni di euro saranno l’ammontare relativo a rinnovi, adeguamenti e potenziamenti di acquedotti e fognature con l’obiettivo di garantire stabilità e sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le perdite e rendere più efficiente la distribuzione.

Trentacinque milioni invece riguarderanno l’ottimizzazione del depuratore di Faenza e la realizzazione di impianti idrovori in area urbana, nonché significativi interventi sulla rete fognaria delle zone colpite dalle recenti alluvioni. Investimento a cui si aggiungono i 50 milioni di euro, compresa la quota erogata dal Con.Ami, per l’investimento relativo alla realizzazione di 17 chilometri di rete idrica e il nuovo impianto di potabilizzazione di Bubano, frazione di Mordano, che servirà per l’approvvigionamento idrico di Castel Bolognese.

Quanto a reti gas ed energia elettrica l’investimento territoriale complessivo è pari a 27 milioni di euro per la sostituzione dei contatori delle utente e per interventi di messa in sicurezza delle reti del gas. Sono invece 17 i milioni di euro, cofinanziati con fondi Pnrr, le risorse destinate allo sviluppo dell’impianto di energia elettrica rinnovabile Energy Park di Faenza nel quale la produzione di energia elettrica sarà realizzata mediante impianti agrivoltaici, costituiti da strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici ad una altezza da terra tale da permettere il passaggio dei mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione. Un nuovo impianto composto da circa 20mila pannelli solari con una produzione di energia elettrica prevista di 20 GigaWatt/ora all’anno, utile al consumo stimato di oltre 7mila famiglie, con un risparmio annuo in termini di anidride carbonica di circa 7mila tonnellate.

Per quanto riguarda l’ambito dell’igiene urbana, si punterà a rendere sempre più completo ed efficiente il servizio sul territorio. Nell’area Imola-Faenza per il servizio di raccolta e spazzamento, Hera ha previsto al 2028 investimenti per 12 milioni di euro. L’obiettivo finale consiste quindi nel "miglioramento delle infrastrutture" puntando "sull’economia circolare e sulla neutralità carbonica". Le ricadute calcolate per il territorio sono stimate "in 700 milioni di euro".

Damiano Ventura