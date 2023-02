Eni: al via a Ravenna Ecco il progetto ‘ora!’ piattaforma dedicata a Blue e Green Economy

Al via, a Ravenna, il progetto ‘Ora!-Outpost Ravenna for Energy Transition’, piattaforma di innovazione tecnologica sui temi della Blue e Green Economy a supporto delle imprese del territorio.

L’iniziativa vede coinvolti il Comune di Ravenna, Eni -attraverso Joule, la scuola d’impresa del gruppo energetico che supporta la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione, sostenibilità ed economia circolare - e Mind the Bridge, un’organizzazione internazionale che fornisce consulenza e supporto per l’innovazione ad aziende e startup. Nel dettaglio ‘Ora!’ si articola su tre macro attività : la formazione di giovani talenti con un percorso di formazione annuale rivolto a neo-laureati dell’Università di Bologna con attenzione sui temi della ‘open innovation’ e gestione dell’innovazione applicata alla Blue e Green Economy; il supporto e la formazione delle imprese del territorio e il cosiddetto ‘Business Matching’ per cui, una volta mappati i bisogni delle aziende del territorio, saranno selezionate startup a livello nazionale e internazionale per realizzare attività di innovazione tecnologica congiunta. "Ravenna – osserva il sindaco Michele de Pascale – è città dell’Energia da almeno settant’anni e oggi più che mai rappresenta uno dei principali hub energetici in Europa. In questo contesto abbiamo chiesto ad un grande gruppo come Eni, all’avanguardia sui temi del trasferimento tecnologico e dell’accelerazione di impresa, di diffondere queste opportunità e questi strumenti al tessuto produttivo".

"Oggi - conclude il primo cittadino r - diamo il via ad un importante progetto per convogliare e valorizzare idee, progettualità, talenti, con l’obiettivo di fare rete con l’intero tessuto economico e imprenditoriale nel nostro territorio, producendo crescita e innovazione diffusa".