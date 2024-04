Eni e le Torri Hamon: "Tutta l’area è industriale. La bonifica finirà nel 2027"

L’attività di bonifica del suolo dell’area in cui sorgeva la raffineria Sarom, avviata da Eni dopo lo smantellamento delle infrastrutture, è terminata nel 2021 ed è stata certificata da Arpae. Lo afferma l’Eni stesso in una nota in cui ricorda come i lavori per smantellare gli impianti e i quattro serbatoi per greggio da 160mila metri cubi, si siano protratti dal 2006 al 2008. A seguire sono state rimosse le strutture interrate. L’attività di bonifica ha interessato, oltre all’area della raffineria, anche quella del deposito di Gpl (avviata da Agip dopo l’acquisizione della raffineria nel 1985 attraverso l’incorporazione di Sarom), mentre _ si legge ancora nella nota – "nell’area serbatoi è ancora presente un sistema di messa in sicurezza delle acque sotterranee". In questa area la conclusione della bonifica è prevista per il 2027.

Eni ricorda poi come tutta l’area, venticinque ettari, sia destinata, ai sensi della normativa vigente, a un utilizzo esclusivamente di tipo industriale-commerciale e come una parte, equivalente a dieci ettari, sia già stata venduta a terzi. Mentre il rogito con l’Autorità Portuale per l’area su cui sorgerà il parco fotovoltaico "verrà stipulato al completamento delle attività in corso", ovvero l’abbattimento delle due torri Hamon. Un lavoro, quello della demolizione, che, secondo Eni, si protrarrà per tre mesi.

Sull’argomento relativo alla bonifica dell’area interviene Italia Nostra che prende posizione dopo l’affermazione del sindaco De Pascale secondo cui l’area delle torri Hamon non avrebbe potuto avere una destinazione pubblica per via dell’inquinamento altissimo. Scrive l’associazione culturale: "La bonifica, a quanto risulta, è già stata effettuata: ma se è stata fatta a un livello non sufficiente per l’uso pubblico, si proceda e la si completi. Il sindaco, come tutore della salute pubblica, ha tutto il potere per richiederlo. Questione di costi? Ma, allora, perché invece si paga Eni, tramite l’Autorità di Sistema Portuale, quasi otto milioni di euro di soldi pubblici per un terreno ancora non completamente bonificato?".

Intanto è confermata la manifestazione di domenica pomeriggio 7 aprile organizzata da Italia Nostra e altre associazioni presso la Darsena di città, zona Almagià.