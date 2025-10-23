Eni, la transizione energetica: "Sostenibilità è guardare al futuro"

Una ‘giusta transizione’ in nome della sostenibilità e delle relazioni con il territorio. Questo il filo conduttore dell’incontro promosso da Eni, dal titolo ‘Un impegno condiviso per la Just Transition’, che si è tenuto ieri nella sala Mattei di Versalis, e che si collega alla recente pubblicazione del report locale di sostenibilità dell’azienda a Ravenna. Il debutto, nella prima parte del convegno dedicata appunto alle diverse forme di sostenibilità di Eni a Ravenna, è stato affidato a Stefano Carbonara, responsabile del distretto centro settentrionale Eni, per il quale sostenibilità significa coniugare l’aspetto sociale, ambientale ed economico. Ed è cruciale il tema del lavoro per le generazioni di oggi e di domani. "Quando dico lavoro – ha sottolineato – mi riferisco a tutte le realtà di Eni a Ravenna, Dics, Versalis, Enipower ed Enilve. In totale 1.400 lavoratori, il 50% dei quali residente a Ravenna. Poi c’è l’indotto indiretto della rete di contrattisti e fornitori, una possibilità per la crescita di competenze e professionalità delle aziende nel settore". Guardando al futuro Carbonara ha ricordato il progetto Carbon Capture and Storage (CCS), progetto chiave dal punto di vista industriale, ambientale e sociale. "E poi – ha aggiunto– ci sono la formazione, 45mila ore, 50% delle quali sul tema della sicurezza , e ancora la salute e l’ambiente".

Di seguito è intervenuto Andrea Tomasino, responsabile dello stabilimento Versalis di Ravenna. "Sostenibilità – ha sottolineato – è ricercare nuovi prodotti sostenibili, circolari e con feedstock green, che consentano una riduzione dell’impatto ambientale grazie a performance sempre migliori". Ha ricordato l’importanza della ricerca, portata avanti dal personale, circa sessantacinque dipendenti, dei laboratori e degli impianti pilota. Un approccio che coniuga azioni proiettate verso il futuro con un’attenzione al presente. Denis Daniele, responsabile dello stabilimento Eni Power Ravenna, ha illustrato il contributo della generazione termoelettrica per la transizione energetica e il percorso di rinnovamento degli impianti. "La generazione termoelettrica di Enipower – ha spiegato – si basa sull’utilizzo, come fonte, del gas naturale e supporta la rete elettrica nazionale attraverso una capacità efficiente, flessibile e programmabile, per favorire una sempre maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili e garantire un equilibrio ottimizzato del sistema elettrico tra potenza installata ed energia prodotta". Sul versante degli impianti, Daniele ha ricostruito il percorso di rinnovamento di Enipower citando le nuove unità di generazione, una caldaia e due turbine, e il contributo che hanno apportato al petrolchimico e all’intera rete elettrica nazionale.

A chiudere la prima parte del convegno è stato Giuliano Romano, program manager area Nord di Eni Rewind, sottolineando che il DNA Eni Rewind è fondato sulla sostenibiità, dalla riqualificazione produttiva di aree industriali dismesse alla sostenibilità negli interventi ambientali, passando dal recupero risorse e dalla valorizzazione dei rifiuti. "Un progetto manifesto – ha detto Romano – è quello di Ponticelle: un’area dismessa di 26 ettari oggetto di un intervento ambientale che coniuga il biorecupero, l’installazione di un impianto fotovoltaico e la gestione virtuosa dei rifiuti". In occasione dell’evento di ieri è stata allestita una mostra fotografica sui temi principali della sostenibilità di Eni a Ravenna.