Enia e l’autoritratto di una generazione

Dopo aver parlato di migranti ne ‘L’abisso’, lo scrittore, drammaturgo, interprete e regista palermitano Davide Enia tocca un altro tema urgente, profondo, attuale che riguarda la Sicilia, l’Italia e il mondo intero, quello della mafia, nello spettacolo ‘Autoritratto’. Un viaggio nei delitti che più hanno colpito l’immaginario collettivo, quelli dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di don Pino Puglisi e del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio di un collaboratore di giustizia, ucciso in modo raccapricciante dopo 778 giorni di prigionia. Forte della felice prima assoluta al Festival dei Due Mondi di Spoleto, il debutto della tournée teatrale è ora in programma al teatro Goldoni di Bagnacavallo, domani alle 21 e la sera successiva al teatro Piccolo di Forlì. Si tratta di una coproduzione che coinvolge Accademia Perduta Romagna Teatri, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Spoleto Festival. In scena protagonista assoluta è l’artista, accompagnato dalla chitarra di Giulio Barocchieri.

Enia, perché un titolo come ‘Autoritratti’?

"A ispirarmi è stato il libro scritto dalla femminista italiana Carla Lonzi nel 1969 che ha rivoluzionato la critica dell’arte attraverso la pratica dell’ascolto e dell’autocoscienza. Il critico più che un’opera di rielaborazione finisce, in realtà, per fare un proprio ritratto. Ecco io, allo stesso modo, nel parlare di ‘Cosa Nostra’, finisco per fare un’autoanalisi che riguarda non la mafia in sé ma la mafia in me e nelle ultime due o tre generazioni con cui ho condiviso un certo vissuto".

Qual è stato il suo primo ricordo legato alla mafia?

"Il primo morto ammazzato l’ho visto a otto anni, tornando a casa da scuola. A Palermo il grado di separazione tra me e tutti i nomi celebri di cui racconto è veramente minimo. Il giudice Borsellino abitava di fronte a casa mia, e tutti sapevano che prima o poi sarebbe stato ammazzato come Falcone. Al liceo il mio insegnante di religione è stato don Puglisi, come lo è stato di migliaia di ragazzi".

Questo vuol dire che crescere a Palermo significa considerare la mafia un fenomeno assolutamente normale?

"Sì. Anomalie come trovarsi dei cadaveri per strada quando torni da scuola o trovarsi in mezzo a una sparatoria, per noi invece erano il quotidiano, perché ci siamo cresciuti dentro. La mafia non solo l’abbiamo tollerata, ma l’abbiamo persino banalizzata, sottostimata, rimossa, mitizzata, cioè non l’abbiamo affrontata per quello che è, perché a volte, in modo doloroso, risulta essere lo specchio di dinamiche di patriarcato che si vivono nella propria stessa famiglia".

Qualcosa è cambiato in questi ultimi anni? Si può tornare a sperare?

"Il grande cambio delle ultime generazioni è stata l’impossibilità di fare finta di niente. In tal senso, lo spartiacque sono state le bombe in città che hanno portato a numerose manifestazioni antimafia. La volontà di cambiare c’è ma forse serviranno altri quattro o cinque secoli".

Cosa che rende i cambiamenti così lenti?

"Di base c’è un problema di linguaggio, che riflette modi di pensiero e visioni che quindi cambiano meno velocemente rispetto alla morale. Per sconfiggere la mafia servirebbe un esercito di maestri dalle elementari in poi, per partire dalle radici, bisognerebbe portare l’istruzione ovunque combattendo le marginalità. Ma si continuano a tagliare i fondi per la scuola e così si favorisce la mafia… Per non parlare del fatto che ancora si candidano persone colluse. C’è ancora molta strada da fare".