Enipower investe 120 milioni In arrivo nuove caldaia e turbina

Accanto all’investimento da 75 milioni che sta portando avanti Versalis del Gruppo Eni per l’impianto dedicato alle gomme green (la realizzazione sarà curata da Rosetti Marino), per il distretto energetico di via Baiona sono in arrivo novità anche da Enipower. La società di Eni si dedica alla produzione di energia elettrica e vapore. In Italia dispone di sei centrali elettriche a ciclo combinato alimentate a gas, compresa quella ravennate. Con un investimento complessivo di 120 milioni di euro, Enipower metterà in produzione in luglio la nuova caldaia, mentre il prossimo anno sarà la volta di una nuova turbina a gas ad alta efficienza, capace di produrre energia in tempi rapidissimi.

"Si tratta di un investimento molto importante – afferma Emanuele Scerra della Cisl – perché si efficienta la produzione del 40%, vengono abbattute le emissioni e si risparmia energia. Un’operazione, quindi, che sposa in pieno la linea della transizione energetica e la sostenibilità ambientale, in questo caso anche relativamente al risparmio di acqua, bene più che prezioso". "È la stessa filosofia dell’investimento di Versalis – aggiunge Scerra – che comporta efficientamento degli impianti, gomme green a basso impatto, minori emissioni in atmosfera. Energia e chimica fanno sempre più di Ravenna un punto di riferimento a livello europeo. Possiamo contare su gas estratto, rigassificatore, chimica e presto la cattura della Co2, in linea con la transizione". "Adesso ci aspettiamo l’investimento sul progetto di Ccus – aggiunge Filippo Spada della Uil – che ci darà ancora maggior peso a livello nazionale. E ci aspettiamo anche ricadute occupazionali per questi investimenti che aprono nuove prospettive di sviluppo".

Per quanto riguarda Versalis lo scopo del contratto aggiudicato alla Rosetti Marino comprende l’ingegneria complementare di processo e l’ingegneria di dettaglio, la fornitura dei materiali e delle apparecchiature, i lavori di costruzione e montaggio (incluse le opere civili), i servizi di supervisione, il precommissioning e l’avviamento dell’impianto, nonché la fornitura delle parti di ricambio. "La concomitanza dell’investimento di Versalis e dell’aggiudicazione dei relativi lavori ad un’azienda ravennate, ci riempie ancor più di orgoglio" commenta il sindaco Michele de Pascale. "Ricordo che quando mi insediai la prima volta, il clima era ben diverso. Per Versalis c’era l’ipotesi alienazione. Lavorammo coesi per dare una prospettiva al settore industriale ravennate. Ora si parla di sviluppo e di ricadute occupazionali. Dobbiamo immaginare, assieme alle imprese, un futuro importante per il comparto industriale".

Lorenzo Tazzari