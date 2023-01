Ennesimo schianto all’incrocio

Per l’ennesima volta all’incrocio tra le vie Madonna di Genova e Crispi, situato alle porte di Cotignola e dove è presente un velox fisso, nella tarda mattinata di ieri si è verificato un incidente stradale. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto i cui occupanti, due donne (madre e figlia) e un uomo, se la sono per fortuna cavata con traumi e ferite di media o bassa gravità. Intorno alle 11.30 un 69enne al volante di una Mercedes stava percorrendo via Crispi, dalla periferia di Lugo verso via Madonna di Genova. Giunto all’incrocio, per cause al vaglio della Polizia locale della Bassa Romagna, si è scontrato con una Hyundai Tucson condotta da una 51enne originaria delle Marche con a fianco la figlia di 25 anni, che procedeva lungo via Madonna di Genova con direzione di marcia via Provinciale Felisio-Cotignola. In seguito al violento urto entrambe le vetture sono finite nel fossato (all’angolo tra la stessa via Madonna di Genova e via Gaggio), con la Hyunday che ha pure abbattuto un palo della pubblica illuminazione e una tubazione del gas. Sul posto sono intervenute due ambulanze oltre al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, a una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e, come detto, alla Polizia locale il cui personale ha proceduto ai rilievi di legge e a regolare la viabilità. Le due donne e il 69enne sono stati trasportati all’ospedale di Lugo.

Lu.Sca.