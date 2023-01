Enpa: "Guardia medica veterinaria addio"

"Dal 1° gennaio 2023 è cessato il Servizio di Guardia Medica Veterinaria ovvero della reperibilità zooiatrica negli orari notturni e nei giorni festivi, nell’ambito del territorio Comunale di Ravenna". Lo denuncia l’Enpa Sezione Provinciale di Ravenna. "Avere un servizio di guardia medica veterinaria per coloro i quali sono proprietari di animali domestici costituisce un supporto molto utile, allorquando in certe fasce orarie è oltremodo difficoltoso rintracciare un veterinario disposto a soccorrere il nostro cane o gatto in difficoltà. Con vivo rammarico dobbiamo prendere atto che la questione non è stata presa in considerazione dall’Amministrazione comunale. Attualmente a chi consulta il sito del Comune di Ravenna si consiglia quanto segue : “in caso di necessità ed urgenze rivolgersi a strutture pubbliche e private del territorio”. Un conforto per il cittadino il quale non sa a quale struttura pubblica debba rivolgersi, caso mai nel cuore della notte, mentre per quelle private il malcapitato dovrà passare in rassegna i recapiti dei vari veterinari sperando di incappare in un professionista disposto a rispondere al telefono. A nostro parere sarebbe bastato che il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna avesse contattato l’Ordine Provinciale dei veterinari allo scopo di accertare chi sul territorio fosse disposto a garantire il servizio di reperibilità zooiatrica, negli orari sopra detti, dopo di che avesse redatto un elenco dei professionisti disponibili, specificando per ciascuno gli orari. Detto elenco potrebbe poi essere pubblicato sul sito del Comune, fornito alla Polizia Locale, al Servizio Veterinario dell’USL ed alle associazioni zoofile. Ci risulta che almeno un paio di ambulatori forniscano già questo tipo di assistenza".