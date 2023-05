Enpa in prima fila nell’emergenza Evacuati i mici del gattile di Bizzuno

A essere evacuati, nella notte tra giovedì e ieri, sono stati anche i mici del gattile di Lugo. "Questa notte tra mezzanotte e le due – afferma Marianna, volontaria dell’Enpa di Lugo – abbiamo messo in sicurezza quaranta gatti, di cui dieci piccolini". Ha la voce rotta dall’emozione Marianna mentre racconta. "La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Bizzuno – continua Marianna – ci ha dato la disponibilità degli spazi dell’oratorio e stanotte, grazie all’aiuto di due trattori che una ditta ci ha messo a disposizione, siamo riusciti a caricare le gabbie e a mettere in salvo tutti i gatti".

Poi la volontaria parla delle conseguenze dell’alluvione anche sul gattile. "Non ci sono parole per descrivere quello che sta accadendo e le conseguenze che avrà sulla nostra struttura – dice –. I nostri cellulari sono fuoriuso da stamane e molti di noi aiutano dando informazioni dalle proprie abitazioni e mettendo in contatto volontari nelle vicinanze di chi chiama. Solo ieri avremo ricevuto una cinquantina di richieste per gli stalli, necessità di medicinali, recupero di animali isolati, ritrovamenti di gatti inzuppati. Poi c’è un’altra grave emergenza da fronteggiare perché le balie con i cuccioli stanno esaurendo il latte in polvere e senza quello i gattini moriranno. Molte balie stanno scaldando l’acqua per il latte con le candele, non avendo il gas. Si trovano in diversi comuni, bloccate nelle loro case. I nostri volontari le stanno raggiungendo, con l’acqua che arriva alle spalle, per portare cibo ed evitare il peggio".