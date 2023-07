Enpa, "Ogni anno gli stessi abusi sugli animali liberi al Parco Pertini"

Pavoni inseguiti e penne strappate. "Ogni anno la storia si ripete sempre uguale – spiega il Presidente Enpa, Elio Geminiani che ogni giorno si reca al Parco Pertini di Cotignola per sfamare i tanti animali che vivono liberi al suo interno. "I bambini iniziano a inseguire i pavoni maschi per tirare loro la coda. I pavoni corrono, cercando di scappare. E le penne si strappano. Per gli animali è doloroso Mi chiedo, quale rispetto insegnano loro i genitori?". Non solo. La stessa sorte viene condivisa da altri animali inseguiti. "Poi, continuano gli abbandoni di coniglie cavie. Non è possibile dover ripetere ogni anno, sempre le stesse cose", conclude Geminiani"

m.s.