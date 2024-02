Enrico Mazzolani:: "Cervia ti Amo è nel centrosinistra"

Arriva la replica dell’assessore Enrico Mazzolani alla lista civica ‘Cervia ti Amo’ – della quale fu fondatore e che lo nominò assessore prima che la civica uscisse dalla maggioranza – ai due esponenti Alain Conte e Silvia Berlati. "Noi firmatari del documento - che abbiamo fatto parte dei fondatori e che oggi non siamo più in ‘Cervia ti Amo’ - vogliamo ribadire che non vogliamo essere più identificati in questa lista. I nostri valori restano e resteranno sempre di centrosinistra. Se il consigliere Alain Conte dialoga con la destra deve chiarire che lo fa con un gruppo di persone che non sono più quelle che hanno rappresentato nel 2019 la lista – spiega Mazzolani -. Mi rammarica leggere come venga attaccato anche su uno dei temi a me più caro come il consumo del territorio e la conseguente urbanizzazione selvaggia".