Ensabella e Katia Ricciarelli per Freddie Mercury

Alle 21 di domenica prossima, al teatro Alighieri di Ravenna, concerto omaggio a Freddie Mercury. Sul palco Sonny Ensabella della tribute band Queenmania, protagonista dello spettacolo ’Freddie and the Queen’, con super ospite Katia Ricciarelli.

Sarà un concerto che ripercorrerà la storia di uno dei pilastri della musica internazionale. Sonny Ensabella sarà accompagnato da Amudi Safa(chitarra e voce), Luca Nicolasi (basso e voce) e Paolo Valli (batteria). EW sul palco farà riviver le hit che hanno segnato la storia della musica mondiale, come ’We will rock you’, ’We are the champions’, ’Bohemian rhapsody’ e ’Somebody to love’.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone al seguente indirizzo: www.ticketone.it/event/queen-mania-teatro-alighieri-19237015/