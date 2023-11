Delta del Po, l’Ente parco riscatta le aree di Ortazzo e Ortazzino

Ravenna, 15 novembre 2023 - La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna hanno messo nella disponibilità dell'Ente Parco le risorse necessarie all'acquisto delle aree di Ortazzo e Ortazzino, tra i siti con maggiore biodiversità ambientale in ambito litoraneo. È così diventata operativa la cordata pubblica nata con l'obiettivo di tutelare e salvaguardare una parte del Parco Delta del Po.

Le aree da tutelare

A marzo scorso quest’area, di circa 500 ettari, erano stati oggetto di una vendita, da privato a privato, senza che fosse concesso diritto di prelazione all'Ente stesso. L'operazione - da 437 mila euro - permetterà all'Ente Parco di poter esercitare il diritto di prelazione su due aree: 255mila euro già stanziati dalla Regione, 95mila dal Comune di Ravenna e 87mila dall'Ente Parco, spiega la Regione. Le aree in questione - A e B - rientrano tra quelle che la legge quadro sulle aree protette consente di riscattare, mentre per quanto riguarda la restante area C, che non può per legge essere oggetto di prelazione, esistono vincoli stretti che non permettono interventi di nessun genere, anche se questa rimarrà - al momento - di proprietà privata.

La storia di Ortazzo e Ortazzino

L'assessora regionale Parchi e forestazione, Barbara Lori, spiega: "Già nel 2012 la Giunta regionale aveva stabilito di acquisire in proprietà pubblica l'area di Ortazzo e Ortazzino. Ora con l'accordo raggiunto siamo finalmente in grado di procedere, grazie a un importante investimento finanziario". "Fin da subito - aggiunge il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale - esprimiamo la volontà dell'acquisizione a parte pubblica anche dell'area C, per la quale non era possibile attivare l'azione di riscatto". "Auspichiamo che i soggetti protagonisti della vendita, avvenuta senza il rispetto dei diritti di prelazione del Parco - prosegue - comprendano che l'azione di riscatto è totalmente corretta. E ci auguriamo quindi che si possa al più presto acquisire la proprietà pubblica dell'intera area, aumentandone sia i livelli di tutela che di valorizzazione ai fini naturalistici".