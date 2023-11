’Entertainment’ al Rasi

In libreria da pochi mesi c’è un nuovo romanzo di Alberto Cassani. ’La bomba’, pubblicato da Baldini+Castoldi, insieme ai due romanzi precedenti – Una giostra di duci e paladini e L’uomo di Mosca – sarà pretesto per un attraversamento della storia recente di Ravenna, delle sue vicende e relazioni, articolate su diversi livelli di esplorazione e racconto. Con l’autore, e con la moderazione di Alberto Marchesani, oggi alle 18 al Teatro Rasi saranno in dialogo il regista e drammaturgo del Teatro delle Albe Marco Martinelli, il giornalista Fausto Piazza, l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia e lo storico Ivan Simonini. Seguirà un aperitivo offerto da E Production, che cura e organizza Fèsta, e da Ravenna Teatro, che ospita questo appuntamento. La programmazione di Fèsta prosegue sempre oggi alle 21, sempre al Teatro Rasi, con lo spettacolo Entertainment del gruppo faentino Menoventi, a cui il drammaturgo dissidente russo Ivan Vyrypaev ha affidato la messa in scena del testo che, nella traduzione di Teodoro Bonci del Bene, arriva a Fèsta in un nuovo allestimento.

Francesco Pennacchia e Tamara Balducci, diretti da Gianni Farina, ribaltano radicalmente i ruoli di pubblico e attori. Sovvertire la prospettiva dello spettatore è parte della poetica di Menoventi, che porta per la prima volta al pubblico italiano questa drammaturgia dell’autore teatrale russo più rappresentato in Europa. Intero 12 euro, ridotto € 10 (under 30 e over 65)