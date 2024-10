Entra nel vivo la 62esima Sagra del vino tipico romagnolo a Cotignola

Entra nel vivo la 62esima Sagra del vino tipico romagnolo, tradizionale festa che caratterizza l’autunno cotignolese. Protagonisti sono il vino e le tipicità gastronomiche, attorno ai quali ruotano spettacoli, concerti, mostre, laboratori per bambini, mercatini e tanto altro. Lo stand gastronomico ‘La ca’ di mèt’ apre ogni sera alle 19 (domani anche a pranzo) e propone "ogni ben di Dio - commenta il presidente della Pro loco cittadina, Emanuele Tonini -, preparato e servito con tanta passione dai nostri insuperabili volontari". Una settantina quelli che in questi giorni sono impegnati nella manifestazione, con una grande partecipazione intergenerazionale. Le giornate clou sono quelle di oggi e domani. Alle 20,30 al parco Zanzi gioco di ruolo ‘Magic light’ a cura degli Acchiappazug, mentre alle 21 in piazza Vittorio Emanuele II c’è lo spettacolo Les Clochard. Domani alle 10,30 la Madonna del rosario, che prevede la processione dalla chiesa della collegiata e a seguire la santa messa. Alle 11 spuntino contadino, yoga e laboratorio coi fiori nel giardino di casa Varoli. In piazza dalle 15 ci sarà il rito della pigiatura dell’uva a piedi scalzi, come una volta, accompagnato dalle fruste del gruppo Formazione Danze Romagna, mentre alle 16 lo spettacolo dell’orchestra di Vanessa Silvagni. Alle 18 nella chiesa del Pio suffragio concerto ‘In canto di vino’, con il coro Alea città di Cotignola e il coro Henry Dunant di Lugo. L’ingresso al concerto è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto ai cittadini alluvionati.

Matteo Bondi