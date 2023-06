Entrano in una casa vuota Due in manette per furto

Due cittadini albanesi sono stati arrestati, la scorsa notte, per furto in appartamento a Punta Marina Terme. A dare l’allarme è stato un residente che abita nella palazzina. Svegliato dai rumori che provenivano dal piano di sopra, sapendo che non vi abita nessuno, ha capito potesse trattarsi di topi d’appartamento in azione. L’uomo ha chiamato il 112, sul posto sono intervenuti gli agenti della questura, i quali hanno notato una finestra forzata e continuavano ad avvertire la presenza di qualcuno nell’alloggio. Per cercare di sorprendere i ladri, ed evitare di buttare giù la porta, hanno contattato un familiare del proprietario, che ha aperto con la chiave. All’interno sono stati trovati i due, entrambi 21enne, incensurati e arrivati in Italia da pochi giorni. Difesi dall’avvocato Saverio Caruccio, hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi. A loro dire non stavano rubando, ma avevano trovato riparo, in quanto finora alloggiati in una tenda.