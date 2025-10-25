Entro fine anno i candidati alle amministrative

Potrebbe iniziare nel periodo natalizio la campagna elettorale per le amministrative di Faenza. È tutt’altro che remota infatti la possibilità che le varie forze politiche ufficializzino i propri candidati entro la fine dell’anno. Se non tutti almeno gran parte, al netto delle dichiarazioni finora rese. Per quanto concerne il Partito Democratico, per voce del segretario comunale Emanuele Tanesini è stato annunciato ufficialmente l’appoggio al sindaco uscente Massimo Isola, e l’impegno nella stesura del programma per il prossimo quinquennio. "Partiamo da una valutazione estremamente positiva del lavoro portato avanti in questi anni dalla Giunta guidata da Massimo Isola e sostenuta da un’ampia coalizione - ha detto Emanuele Tanesini -. La coesione e la compattezza dimostrata semplifica molto il confronto con le forze che compongono l’attuale coalizione di centrosinistra che porteranno alla stesura del programma di governo per la prossima legislatura faentina". Quanto al sindaco uscente: "Abbiamo chiesto al sindaco Massimo Isola - ha evidenziato Tanesini -, di proseguire il suo impegno di governo della città che, con difficoltà e imprevisti non certo facili da gestire, ha prodotto risultati positivi e concreti e a breve ufficializzeremo il percorso per definire le proposte per il futuro con l’obiettivo di continuare a far crescere Faenza". Fermo restando che: "Il dialogo resta in ogni caso aperto a tutte le realtà progressiste e civiche della città, anche a chi cinque anni fa aveva ritenuto di fare scelte diverse".

Già in estate inoltre anche il Movimento 5 Stelle aveva reso nota l’intenzione di proseguire l’esperienza in coalizione con il centro sinistra, al netto dei punti programmatici che dovranno essere individuati. Sul fronte centro destra invece, c’è stato l’annuncio ufficiale della candidatura di Gabriele Padovani, oggi civico di Area Liberale, con l’appoggio dell’ex capogruppo della Lega Andrea Liverani. Giovedì invece si sono incontrati i referenti locali dei partiti nazionali: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. All’incontro, come annunciato in una nota, erano presenti la coordinatrice comunale della Lega Roberta Conti, il capogruppo in consiglio comunale per FdI Andrea Monti, il segretario provinciale di Forza Italia Fabrizio Dore e il coordinatore provinciale di Fdi Alberto Ferrero. Incontro che "ha avuto come tema centrale la definizione del percorso che porterà la coalizione alle prossime elezioni comunali con l’obiettivo di costruire un progetto politico chiaro e condiviso, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini - dichiarano gli esponenti politici -. Nel corso della riunione è emersa la comune volontà di presentarsi uniti e di lavorare su una piattaforma programmatica condivisa, che metta al centro la sicurezza, lo sviluppo economico, la valorizzazione del territorio e il sostegno alle famiglie e alle imprese". Quanto al profilo del candidato sindaco: "Si è cercato di definire le caratteristiche: una figura imprenditoriale o delle libere professioni, faentina e fortemente radicata nel tessuto sociale ed economico della città. Le forze politiche presenti hanno ribadito l’importanza di partire dai temi e dai contenuti per offrire ai faentini un’alternativa credibile e concreta di governo". Programmi quindi, con prospettiva di sintesi che appare non molto lontana, per arrivare, presumibilmente alle rispettive ufficialità prima o appena dopo il periodo natalizio.

Damiano Ventura