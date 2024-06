Entro fine anno Lugo avrà il nuovo auditorium

Entro la fine dell’anno, la città di Lugo avrà il suo nuovo auditorium.

I lavori, avviati a metà 2023, per un valore di 2.250.000 euro finanziati da fondi derivati dal PNRR, stanno infatti per concludersi. La struttura, realizzata laddove un tempo era collocato l’ex circolo Enal, è attualmente allo stato grezzo. Per terminare servono ancora alcuni passaggi.

"Non manca comunque molto – assicura l’assessora ai lavori pubblici, Veronica Valmori –. Entro l’anno dovremo essere in grado di inaugurare la struttura che sarà utilizzata per rassegne cinematografiche, convegni, spettacoli, eventi".

La sala al primo piano del nuovo auditorium, realizzata a seguito della demolizione dell’ex Enal e delle palestre utilizzate in passato dalle due società lughesi di judo, avrà una capienza di 272 posti. Ancora incerta invece è la destinazione del piano terra, il cui utilizzo è ancora in corso di definizione insieme all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Nessuna prospettiva emerge invece per il vecchio auditorium chiuso da anni per motivi di sicurezza. "E’ impensabile andare a modificare quella struttura – precisa Valmori –. Metterci le mani significa anche toccare i negozi, alcuni dei quali storici, che sono al piano terra".

Fra gli interventi in dirittura di arrivo, in questo caso perchè finalmente saranno avviati, c’è quello del ponte della Pungella, più volte rinviato, soprattutto a causa dell’alluvione del maggio 2023 e delle conseguenze che si sono trascinate poi fino ad ora.

"Nel giro di qualche settimana l’impalcato sarà demolito per consentire alla Regione di fare interventi sulle arginature – spiega ancora Veronica Valmori –. Dopo di che i lavori dovrebbero finalmente partire nell’arco dell’estate".

Il progetto prevede la realizzazione ex novo del ponte che si trova nella frazione di Villa San Martino, ad una altezza di 1 metro e 70, e di un percorso ciclopedonale in legno.

Ponte e pista ciclabile rientrano nell’ammontare complessivo dei finanziamenti messi a disposizione dai fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per la città di Lugo.

Una cifra che supera i 10 milioni di euro e nella quale rientrano la realizzazione dell’auditorium cittadino, la ristrutturazione di Palazzo Rossi e la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia "La filastrocca" di Largo Corelli, ora in attesa del tetto in legno, e che, da sola, prevede un investimento di tre milioni e trecentomila euro.

Monia Savioli