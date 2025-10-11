Entro il 2026 il nuovo asilo di Montaletto

Sarà pronto entro la metà del 2026 il nuovo e tanto atteso asilo nido del Comune di Cervia, che sta sorgendo a Montaletto di fianco alla Scuola elementare Buonarroti. Il progetto prevede la costruzione di una struttura in grado di ospitare 48 bambini e nella quale attivare diverse tipologie di servizi, in modo da poter dare diverse risposte alle esigenze delle famiglie. Attualmente nel Comune di Cervia è presente un solo Nido comunale, il ’Piazzamare’ in via XXII Ottobre, che non è sufficiente a dare risposte a tutte le famiglie che richiedono il servizio.

L’investimento complessivo ammonta a quasi 2 milioni di euro per puntare sul potenziamento dei servizi per l’infanzia. Un investimento importante per creare nell’entroterra un polo scolastico, vista la vicinanza della scuola elementare, e soprattutto dare una risposta sia alle famiglie delle frazioni sia a quelle che lavorano nella vicina zona artigianale. Il progetto architettonico e pedagogico dell’asilo è stato concepito con un’attenzione particolare al benessere dei bambini nei primi anni di vita, integrando le più moderne esigenze educative con la tutela e la valorizzazione dell’ambiente circostante.

L’edificio, infatti, è stato pensato per fondersi armoniosamente con il contesto naturale e urbano, in modo da favorire una relazione positiva tra il nido, la città e la comunità locale. L’obiettivo principale è quello di garantire spazi salubri, accoglienti e stimolanti, che rispettino il clima locale e promuovano uno stile di vita sostenibile fin dalla prima infanzia. Verranno adottate tecnologie innovative per il risparmio energetico, tra cui l’utilizzo di impianti a energia solare e sistemi di isolamento termico avanzati, che permetteranno di limitare notevolmente i consumi.

Anche la produzione di calore sarà ottimizzata grazie all’adozione di impianti altamente efficienti, mentre la qualità dell’aria e la salubrità degli ambienti interni saranno garantite da sistemi di ventilazione e climatizzazione naturale.

La realizzazione del nuovo asilo nido a Montaletto è stata resa possibile anche grazie alle procedure avviate durante la precedente legislatura comunale, che hanno consentito a Cervia, nel 2024, di essere inserita nel Piano per asili nido varato dal Ministero dell’istruzione e, di conseguenza, di ottenere il fondamentale finanziamento del Pnrr (1.152.000 euro). L’Amministrazione comunale ha poi scelto di integrare queste risorse con un proprio investimento (784.590 euro), nella convinzione che la creazione di un polo scolastico nell’entroterra, in sinergia con la vicina scuola elementare, possa rappresentare una risposta concreta e innovativa ai bisogni delle famiglie delle frazioni e di coloro che lavorano nella vicina zona artigianale. L’auspicio è che l’asilo nido di Montaletto diventi presto un punto di riferimento per tutto il territorio, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a costruire solide basi per il futuro dei più piccoli.

Ilaria Bedeschi