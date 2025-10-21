Entro l’anno chiude la Bottega Bertaccini

Il 31 dicembre uno dei centri più attivi della cultura faentina, la ‘Bottega Bertaccini’, si vede costretta a chiudere i battenti. "Nessun problema di salute, di stanchezza o di bilanci in perdita. Il problema è un altro, riguarda le incomprensioni e le frizioni con il nuovo proprietario del palazzo" precisa Renzo Bertaccini, che da decenni si trova sulla scena politica e culturale faentina fatta di incontri, presentazioni di libri, mostre, il cui perno, dal 2010, è stata proprio la ‘Bottega’, ovvero la libreria specializzata nelle pubblicazioni storiche di Faenza e della Romagna, con sede in uno storico palazzo di corso Garibaldi 4.

"Nulla è eterno, ovviamente, ma qualche anno in più l’avrei ben volentieri trascorso ancora qui in libreria" prosegue Bertaccini, che passa poi a spiegare i motivi della decisione. "Nel maggio del 2024 il palazzo ha cambiato proprietà e fin da subito con il nuovo proprietario sono sorte incomprensioni che mi hanno creato notevoli difficoltà nel fare serenamente il mio lavoro; non ho avuto la voglia di mettere ulteriormente in gioco la mia salute, mi è bastato tutto quello che ho accumulato in lunghi mesi in termini di stress, ansia, avvocati, tempo e denari. Non ci si può ‘fare il sangue cattivo’, come si dice dalle nostre parti, e quindi ho deciso di giungere a un accordo che prevede la disdetta anticipata della locazione e pertanto la chiusura dell’attività". Da oggi e fino a dicembre ci sarà una grande svendita per cessata attività con libri a prezzi superscontati, dal 30 al 75%. Renzo Bertaccini è un personaggio della politica e della cultura faentina notissimo da tempo, fin dagli anni Settanta quando, giovanissimo, militava nelle formazioni politiche a sinistra del Partito comunista, prima in Avanguardia Operaia, poi in Democrazia Proletaria. Fra il 2000 e il 2005 è stato anche consigliere comunale eletto nelle file di Rifondazione. Memorabile, dal punto vista della singolarità della sua azione politica, la beffa che giocò nel 1990 all’inaugurazione del teatro Masini dopo anni di chiusura per il restauro. L’amministrazione comunale aveva deciso che la partecipazione alla serata fosse a invito: Bertaccini, in totale disaccordo, riuscì a far stampare centinaia di inviti identici a quelli ufficiali e distribuiti soprattutto fra poveri e immigrati, moltissimi dei quali si presentarono al teatro quella sera del 24 marzo.

Proprio la sua ‘Bottega’ in tutti questi anni è stata quotidianamente il luogo di incontro di tante voci critiche alla politica locale, anche fra appartenenti agli stessi partiti di governo cittadino. Bertaccini ha iniziato il lavoro di libraio nel 1978, nella piccola agenzia Einaudi in corso Baccarini, poi nel 1986 aprì la libreria Moby Dick con l’amico Guido Leotta e infine l’avvio della ‘Bottega’, dove era possibile trovare qualsiasi pubblicazione riguardante la storia di Faenza e dintorni, l’arte in generale e la ceramica in particolare. Ricorda Bertaccini: "Sono stati anni bellissimi, anni di tanti incontri, fra mostre d’arte e presentazioni di libri, e la presunzione di aver creato un punto di riferimento per tanta parte della cultura faentina e non solo, per tanti ricercatori o semplici appassionati, fra cui anche molti giovani. A tutti, alle centinaia e centinaia di scrittori e di studiosi che hanno presentato le loro pubblicazioni, alle decine e decine di artisti che hanno esposto i propri lavori, agli editori locali, ai clienti e agli amici che ci hanno permesso di fare un lavoro bellissimo, vada il mio grazie".

Tanti i fiori all’occhiello dal punto di vista culturale e sociale di Bertaccini e a lui piace ricordare l’ultimo, quando nel dopo alluvione promosse la mostra di opere pittoriche con tema l’inondazione della città. Il ricavato della vendita dei quadri, oltre quattromila euro, è stato donato alla scuola di disegno Minardi i cui locali furono invasi dal Lamone, scuola per il cui rilancio Bertaccini si è speso in più occasioni. "Con la chiusura della Bottega dell’amico Renzo – sottolinea lo scrittore Giuseppe Bellosi – la Romagna perde la sua libreria più bella, un luogo in cui noi lettori ci sentivamo a casa, dove c’era sempre un amico con cui chiacchierare... Avrò sempre nostalgia di quelle sale affollate dove sono stato tante volte a presentare libri e a recitare i poeti romagnoli. Grazie, Renzo".

Carlo Raggi