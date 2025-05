Eolico offshore Agnes in stand-by: “Nelle aste del ministero non c’è”

Ravenna, 9 maggio 2025 – Niente aste sull’eolico offshore. Nella giornata di ieri è stata accolta con sorpresa la decisione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) di “stralciare”, per ora, dalla calendarizzazione delle gare 2025 del decreto Fer2 – la misura che promuove la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio – “tutta la parte relativa all’eolico offshore, il che significa ovviamente non avere un riferimento su quando potranno uscire queste aste”, annuncia Michele de Pascale, presidente della Regione e già sindaco di Ravenna.

Il Mase, quindi, frena anche gli entusiasmi di Ravenna, prossima alla costruzione del più grande parco eolico a mare d’Italia. Nello specifico, questo progetto era proprio in attesa dell’esito della seconda fase delle procedure, ma all’interno del decreto ministeriale ci sono solo biogas, biomasse e fotovoltaico galleggiante e non c’è traccia dell’eolico offshore.

“Non dare l’ok a queste aste, quindi, significa non realizzare impianti eolici al largo delle coste, luoghi con poco impatto paesaggistico”, ribadisce de Pascale. Di fatto, le strutture si concentreranno proprio sulle aree di montagna e “sui crinali, ormai presi d’assalto, realizzando in territori che hanno dei consumi energetici bassissimi impianti ad alto impatto, ed è normale che le popolazioni dell’Appennino non siano d’accordo, perché l’energia la consumiamo noi in pianura e gli impatti paesaggistici ce li hanno loro in collina, mentre il mare usa un po’ più di energia. Occorre trovare un compromesso”, sottolinea ancora de Pascale.

Nel mentre il presidente della Regione ripercorre i passi che hanno preceduto la decisione del ministero: “Fer 2 è un decreto che abbiamo discusso tre anni fa in conferenza unificata – sottolinea – con la possibilità di realizzare impianti eolici offshore. Quel decreto è andato in Europa e poi è tornato in Italia, dove ha avuto un’altra sede di discussione”. In questo frangente “diversi imprenditori hanno investito e ottenuto i permessi della commissione Via (Valutazione impatto ambientale, ndr), capitalizzando tantissime risorse private per realizzare questo obiettivo”, continua. Adesso, però, “tutto il programma naviga nell’incertezza”, afferma de Pascale.

Esaminando il piano, il parco eolico prevede due impianti offshore – Agnese 1 e 2 – composti da 75 aerogeneratori e 600 Megawatt di potenza; un impianto fotovoltaico offshore con moduli galleggianti da 100 Megawatt; un sistema di stoccaggio di elettricità onshore; un impianto di elettrolizzazione onshore per la produzione di idrogeno. Un investimento prossimo ai due miliardi che, una volta terminato, soddisferà il bisogno energetico di tutte le 900mila famiglie della Romagna. Gli impianti eolici a mare, con pali fissati sul fondale, saranno a 15-16 miglia dalla costa e le pale che saranno avranno un diametro di 270 metri.