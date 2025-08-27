Eolico offshore al palo. Il ministro: "Da valutare"

Sono ancora al palo i progetti di eolico offshore al largo della costa romagnola. E non ci sono neanche previsioni sulle tempistiche. A spiegarlo è il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite ieri al Meeting di Rimini. "Per i progetti di eolico offshore c’è una valutazione da farsi, lo dico francamente – ha detto Pichetto Fratin – perché non ci sono ancora state le aste". Il problema riguarda trovare "un equilibrio tra i prezzi del galleggiante rispetto a quello su pali – ha sottolineato il ministro – c’è una valutazione che stiamo facendo rispetto al decreto autorizzato dalla Ue, che dà un prezzo unico. Forse dovremo dividere la questione. Ed è in valutazione". E sui tempi della valutazione, che si protrae da mesi, Pichetto Fratin è stato cauto: "Va fatto con l’Unione Europea, non faccio previsioni dei tempi". I progetti in questione sono tre, quello di Agnes al largo di Ravenna (attualmente in stallo), quello contestato al largo di Rimini e quello sull’Appennino al confine tosco-emiliano.

Pichetto Fratin ha parlato di energia spiegando anche che "Il nucleare è una tecnologia nuova, diversa da quella delle grandi centrali di prima, seconda e terza generazione. Non possiamo andare avanti con i fossili in eterno, il petrolio non è infinito ed e’ altamente emissivo. Dobbiamo decarbonizzare, ma allo stesso tempo siamo di fronte a una domanda energetica che raddoppierà nei prossimi 10-20 anni".