Epaminonda Ceccarelli, da domani la mostra sulle opere dell’ingegnere ravennate

Sarà inaugurata domani, alle 17, in Classense, la mostra ’Epaminonda Ceccarelli - L’uomo e il progettista - Architetture e di terra e di acqua - 1925 - 2011’, che sarà visitabile fino al 27 maggio e che vede coinvolti l’Archivio storico comunale di Ravenna e la famiglia Ceccarelli. Il percorso espositivo, che gode del patrocinio dell’assessorato all’Urbanistica, permetterà di scoprire la biografia e le opere dell’ingegnere ravennate, progettista molto attivo sul territorio che ha lasciato un segno importante sia come progettista di edifici sia come designer di barche a vela e a motore. Sarà possibile vedere i suoi più celebri progetti di edilizia abitativa, realizzati per edifici come quello nella centrale via Cavour (angolo via Pasolini), a Ravenna, che vinse nel 1962 un premio nazionale di architettura. Quest’opera di Ceccarelli fu lodata da riviste internazionali come architettura capace di aderire alla poetica del Brutalismo, ovvero una rilettura del Razionalismo in architettura attraverso la capacità espressiva di nuovi materiali quale era allora il cemento armato.

È stato certamente un ravennate che ha lasciato il segno: di intelligenza esuberante, ha iniziato la sua attività nel Primo dopoguerra iniziando subito a costruire opere di grande impatto funzionale ed estetico, soprattutto con imbarcazioni da regata che trovano la loro forza nell’impiego innovativo dei materiali. Epaminonda Ceccarelli, detto Nanni, ha utilizzato soprattutto il cemento nudo nelle abitazioni, e poi il composito nelle imbarcazioni, dove è stato fra i primi a utilizzare la vetroresina per la progettazione e la costruzione di modelli di barche che potessero essere prodotte in serie. Con lo sguardo sempre rivolto al futuro ha portato in diversi campi il nuovo, vestendo di creatività e curiosità la sua professione di ingegnere.