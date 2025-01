Epifania con visita e vigilia gratuita

Vigilia gratuita ed Epifania con visita guidata alla scoperta delle antiche divinità. Il ponte festivo di Palazzo Milzetti (via Tonducci 15) a Faenza offre ai visitatori l’accesso gratuito per la giornata di oggi, con l’apertura straordinaria dalle 10.30 alle 18.30, proprio per festeggiare la ’Nott de’ Bisò’, la vigilia dell’Epifania. Inoltre, in piazza a Faenza verrà offerto il vin brulè, chiamato appunto ’bisò’’ in dialetto.

Domani, invece, per il giorno dell’Epifania, alle 16.30 ci sarà una visita guidata all’interno di Palalzzo Milzetti. I visitatori potranno scoprire i diversi modi di manifestarsi delle divinità negli antichi miti e nei poemi omerici e i legami che ancora sussistono con l’Epifania religiosa e secolare. Evento incluso nel prezzo del biglietto del museo. Prenotazioni consigliata a: drm-ero.pamilzettticultura.gov.it o 0546-26493.