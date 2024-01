Epifania, domani letture per bambini alla Feltrinelli

In occasione della festività della befana, domani La Feltrinelli di Ravenna in collaborazione con l’associazione di improvvisazione teatrale ’05QuartoAtto’, hanno organizzato la lettura di alcuni albi illustrati dedicati alla befana. Gli attori Enrica Gemignani e Fabrizio Ronzitti daranno vita a ’La strega Rossella’, ’L’accademia delle befane’, ’Vostra befana” e altri ancora. L’evento si rivolge a tutti i bambini e ha l’obiettivo di avvicinarli alla lettura, stimolandone la fantasia. ogni libro vive in maniera diversa a seconda di chi legge e di chi ascolta. "Questa è la magia da trasmettere ai nostri piccoli lettori: ogni libro è il mondo in cui vorremmo essere", spiega la Feltrinelli. L’evento inizierà alle 11 e non c’è bisogno di alcuna prenotazione.