Epifania tra Re Magi e l’arrivo della Befana

Tra gli eventi in programma in Bassa Romagna per l’Epifania ad Alfonsine, promosso dalla parrocchia con le associazioni, oggi va in scena il ‘Corteo dei Re Magi’. Alle 14.30, da Rossetta, partiranno i Re Magi sui cavalli. Alle 15, in piazza Monti ad Alfonsine, il corteo vedrà bimbi e ragazzi vestiti da angeli e pastori, associazioni e delegazioni parrocchiali in divisa, i tre Re Magi a cavallo e il ‘popolo’. Alle 15.45, in piazza Gramsci, incontro con la Befana e distribuzione delle calze a cura di Avis. Il corteo giungerà alle 16 in piazza Monti alla chiesa di Santa Maria, dove non mancheranno il Villaggio di Betlemme, il presepe vivente con asini e capre e la deposizione di doni. Il pomeriggio si concluderà con un concerto gospel del coro ‘Voices of joy’ di Faenza. Appuntamento alle 19 di oggi, invece, all’ex asilo Traversara per una festa in attesa dell’arrivo della vecchina con i doni, a cura di Traversara in Fiore e Consiglio di zona.