Eppure per i magistrati non c’era nessun reato

Ironia della sorte, questa sarebbe stata la prima commemorazione dopo un paio di pronunciamenti del tribunale sul caso. Ebbene, secondo quanto fin qui espresso (manca all’appello ancora il vaglio su un ultimo fascicolo), in quella commemorazione non c’è stata nessuna violazione della legge Scelba, la norma che nel 1952 introdusse l’apologia di fascismo. Nel suo complesso insomma il ritrovo annuale sotto alle mura del cimitero, per i magistrati ravennati che si sono fin qui espressi, non costituisce reato: come dire che da quel meeting di militanti e simpatizzanti di destra non deriva nessun concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. Al massimo sono i comportamenti dei singoli (vedi generosi saluti a braccia tese, roboanti frasi di sentita partecipazione o sgargianti magliette con scritte troppo littorie) a potere alimentare grattacapi penali: questa volta in violazione alla legge Mancino del 1993 la quale sanziona gesti, azioni o slogan che incitino a odio o intolleranza.

Di recente infine è stata pronunciata nullità del decreto di archiviazione con restituzione degli atti al gip in relazione a uno dei procedimenti per le commemorazioni della morte del gerarca. La procura nell’occasione aveva insistito per l’archiviazione del fascicolo a carico di 34 persone. La questione si era profilata quando dal decreto con cui il gip il 20 marzo scorso aveva archiviato la posizione di 29 simpatizzanti di destra per la commemorazione del 23 agosto 2020, era emerso che era presente anche una ulteriore opposizione all’archiviazione riguardante un altro procedimento, sempre legato a Muti, e che, "evidentemente per errore", era confluita tra le carte del caso.