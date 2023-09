Equidistanze, le opere d’arte esposte in una casa privata

Ultimo appuntamento oggi con la IV edizione di Equidistanze Residenze Artistiche. La giornata prevede dalle 16 live painting, djset e alle 18 la premiazione dell’opera scelta dai curatori e curatrici del progetto e dell’opera scelta invece dal pubblico che ha votato in queste tre giornate di inaugurazione. Agli artisti andrà un premio in denaro di 500 euro. L’evento si svolgerà in una nuova location: la casa privata di Nicoletta Mercati in via dell’Orso 34 a San Pietro in Trento, gravemente colpita dall’alluvione. È stata Mercati a cercare il team di Equidistanze ed offrire gli spazi della propria casa, sede anche dell’azienda agricola di famiglia. "Le più di 30 opere che oggi abitano queste frazioni sono entrate in qualche modo a far parte dell’immaginario collettivo, hanno creato discussioni e confronti, legami e conflitti, hanno attirato persone da altri luoghi e hanno creato qualche nuovo, piccolo pensiero. Non sappiamo esattamente dove ci porterà questo progetto", afferma Alessandra Carini.